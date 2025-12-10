Gaspol Sambut Liburan, PIK Luncurkan PIKcation dan Bidik 1,7 Juta Pengunjung

jpnn.com, JAKARTA - Menyambut libur Natal dan Tahun Baru 2026, Pantai Indah Kapuk (PIK) resmi meluncurkan program wisata akhir tahun bertajuk “PIKcation: The Year Ends, The Fun Begins.”

Program ini menargetkan 1,7 juta kunjungan selama periode libur akhir tahun.

PIKcation menghadirkan berbagai aktivitas keluarga di PIK dan PIK2, mulai dari pertunjukan musik, instalasi tematik, area kuliner, hingga ruang alam terbuka.

Setiap destinasi di kawasan yang dikembangkan Agung Sedayu Group (ASG) itu menawarkan pengalaman berbeda yang berlangsung setiap hari hingga malam pergantian tahun.

Tak hanya hiburan modern, PIK2 juga mengangkat budaya melalui Pantjoran PIK dan Batavia PIK yang menampilkan arsitektur klasik dan kuliner tematik. Suasana reflektif juga bisa ditemui di Taman Doa Our Lady of Akita serta Si Mian Fo.

Head of Tourism Development Center ASG Fenny Maria, menyatakan program tersebut menjadi strategi besar untuk mendorong wisatawan datang ke PIK.

“PIKcation akhir tahun ini hadir dengan sajian yang spektakuler dan penuh kemeriahan. Melimpahnya ragam event dan atraksi tematik yang kami sediakan di PIK merupakan nilai jual utama yang mendorong wisatawan, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, untuk memilih kami sebagai destinasi perayaan akhir tahun mereka. Melalui pendekatan kolaboratif, kami memastikan bahwa setiap pengunjung mendapatkan pengalaman liburan yang lengkap dan berkualitas terbaik di tengah keramaian event ini,” ujar Fenny.

Rangkaian kegiatan PIKcation mencakup wisata alam, hiburan anak, atraksi budaya, promo kuliner, hingga penawaran penginapan bagi wisatawan yang ingin menikmati PIK lebih lama.