GATC Health Temukan Obat Baru bagi Penderita Amyotrophic Lateral Sclerosis

jpnn.com, JAKARTA - Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS) merupakan penyakit progresif yang memengaruhi sel saraf di otak dan sumsum tulang belakang yang mengontrol semua pergerakan otot otot di tubuh manusia.

Penyakit ini menjadi salah satu penyakit yang paling menantang para ahli kesehatan di dunia.

Itu karena belum ditemukan obat dan pilihan perawatannya pun sangat terbatas. Di sisi lain, perkembangan penyakit ini sangat cepat yang pada akhirnya mengakibatkan hilangnya kemampuan penderita untuk menggunakan ototnya.

"Kami berkolaborasi dengan Louisiana AI Drug Development Infrastructure for ALS (LADDIA), Universitas Lousiana, Pennington Biomedical Research Center, dan Tulane University di New Orleans untuk mengembangkan obat baru bagi penderita ALS," kata pimpinan GATC Health, Dr. Rahul Gupta, Kamis (28/8).

Penemuan obat baru bagi penderita ALS dilakukan dengan menggunakan lisensi GATC Health, yakni perusahaan teknologi kesehatan Amerika Serikat yang bisa membuat pengembangan obat baru secara cepat, aman dan akurat dengan menggunakan Multiomics Advanced Technology™ (MAT).

MAT merupakan platform simulasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang dipadukan dengan interaksi cara bekerja sistim biologi ditubuh manusia dan ilmu penggetahuan yang mutakhir.

Teknologi dari GATC health ini dapat memprediksi 90 persen akurat atas keberhasilan atau kegagalan kandidat obat suatu penyakit dan mempercepat proses pembuatan obat dari 10 tahun menjadi 2 tahun.

"Dengan menggabungkan data portal saraf dan AI canggih, kami memelopori pendekatan baru dalam penemuan obat yang berpotensi mempersingkat waktu pengembangan dari lebih dari satu dekade menjadi hanya beberapa tahun," ujar dia.