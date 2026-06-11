Gateway Container Komitmen Perkuat Ekosistem Halal Global

jpnn.com, JAKARTA - Gateway Container Line berkomitmen mendukung ekosistem halal global melalui implementasi halal logistik.

Langkah itu menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam menjawab kebutuhan rantai pasok halal yang semakin transparan, aman, dan terpercaya di pasar internasional.

Komitmen tersebut disampaikan dalam acara peluncuran buku dan forum diskusi “Authentic Halal Brand (AHB) Book Launch: From Values to Halal Ecosystem Impact”, karya kolaboratif IHATEC Publisher dan Inspark Indonesia yang diselenggarakan oleh Halal Review di Jakarta.

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"Di tengah implementasi wajib halal di Indonesia dan meningkatnya permintaan mitra global terhadap supply chain tersertifikasi, halal logistik menjadi investasi reputasi jangka panjang," kata Direktur Gateway Container Line, Hesty Rosmawanty, Kamis (11/6).

Sebagai perusahaan logistik asal Indonesia yang telah merambah pasar internasional, termasuk Asia Tenggara, India, China, Filipina, dan Vietnam, Gateway Container Line menilai sertifikasi halal kini bukan lagi sekadar pemenuhan regulasi.

Dia mengatakan transisi menuju operasional logistik halal membutuhkan tanggung jawab besar, terutama dalam menjaga kualitas komoditas kargo global agar tetap aman dan bebas dari risiko kontaminasi.

“Bisnis kami bergerak di konsolidasi halal dengan fokus pada pengiriman kecil-kecil dan berbagai jenis barang dalam satu kontainer," ujarnya.

Tantangan utamanya adalah memastikan setiap produk tetap bersih, tidak rusak, dan tak terkontaminasi satu sama lain.