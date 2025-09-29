Gaun Rancangan Ralph Lauren Jadi Saksi Pernikahan Selena Gomez dan Benny Blanco
jpnn.com, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari pasangan selebritas hollywood, Selena Gomez dan Benny Blanco.
Keduanya resmi mengucap janji dalam pernikahan pada Sabtu, 27 September 2025.
Kabar pernikahan tersebut pertama kali dikonfirmasi langsung oleh Gomez melalui unggahan di Instagram.
“27.09.25,” begitu keterangan yang ditulis Selena Gomez dalam akunnya di Instagram, dikutip Senin (29/9)
Melalui unggahannya, Gomez terlihat menawan mengenakan gaun rancangan khusus dari Ralph Lauren.
Di sisi lain, Benny Blanco terlihat memilih busana serasi berupa setelan jas tailor-made dari merek yang sama.
Berbagai momen kebahagiaan keduanya terekam dalam potret yang dibagikan pelantun Souvenir itu.
Beberapa potret menunjukkan keduanya saling berpelukan, bergandengan, dan menikmati detik-detik perayaan.
