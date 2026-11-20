jpnn.com, TANGERANG - PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) resmi membuka pemesanan mobil listrik Neira di ajang Gaikindo Auto Week (GAW) 2026 di ICE BSD, Tangerang, Jumat (20/11).

Hyundai menawarkan harga spesial bagi konsumen yang memesan mobil listrik itu selama pameran. SUV listrik tujuh penumpang itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp388.000.000.

Namun, dengan catatan harga tersebut hanya untuk 1.000 pelanggan pertama.

Chief Operating Officer (COO) PT HMID Fransiscus Soerjopranoto mengungkapkan Hyundai Neira bukan lagi mobil konsep yang pertama kali diperkenalkan. Mobil yang diproduksi di Indonesia itu sudah mulai dijual secara resmi

“Ini adalah unit yang akan dijual ke konsumen secara langsung. Kami sudah menentukan harganya untuk harga khusus selama periode pre-booking,” ujar Fransiscus di ICE BSD, Tangerang, Jumat.

Hyundai Neira mencerminkan komitmen Hyundai untuk menghadirkan pilihan mobilitas listrik yang lebih relevan dan praktis bagi konsumen Indonesia.

Kendaraan ini dilengkapi fitur-fitur yang meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan rasa percaya diri di jalan mulai dari blind-spot View Monitor (BVM), 12.3” TFT LCD Cluster Integrated Display serta BOSE Premium Audio System dengan 8 speaker, Easy Access to Third Row, dan Front Parking Distance Warning.

Hyundai Neria memiliki ground clearance 200 mm untuk mengakomodasi kondisi jalan di Indonesia yang beragam. Karakteristik tersebut juga menjadi salah satu ciri kendaraan dengan desain SUV crossover.