Gawang Persija Masih Perawan, Carlos Eduardo Tantang Lini Depan Malut United

jpnn.com - Kiper Persija Jakarta Carlos Eduardo bertekad menjaga gawangnya tetap steril saat melawan Malut United pada pekan ketiga BRI Super League 2025/26

Menurut jadwal, pertandingan Persija vs Malut United akan digelar di Jakarta International Stadium, Sabtu (23/8/2025).

Carlos Eduardo Catat Dua Clean Sheet

Eduardo datang dengan catatan impresif, yakni menjaga gawang Persija tanpa kebobolan dalam dua pertandingan awal.

Macan Kemayoran juga berhasil meraih kemenangan telak, masing-masing melawan Persita Tangerang 4-0 dan Persis Solo 3-0.

Catatan tersebut mengantarkan Persija ke puncak klasemen sementara Super League dengan enam poin.

Siap Meredam Malut United

Eduardo menegaskan dirinya dan rekan-rekan setim sudah mempersiapkan diri menghadapi agresivitas Malut United.

"Sesuai kata pelatih, kualitas mereka (Malut United) bagus, terutama lini depan. Kami sudah tahu titik-titik kekuatan Malut United dan kami harus mengatasinya."

"Kalau saya bicara untuk semua pemain, yang penting besok (hari ini) tiga poin. Kami memang tak ingin kebobolan, tetapi yang paling penting ialah menang," ucapnya.