Gawat, Sejumlah Kota di Pulau Jawa Mengalami Penurunan Muka Tanah
jpnn.com, JAKARTA - Badan Geologi mencatat sejumlah kota besar di Pulau Jawa mengalami penurunan muka tanah dengan laju lebih dari lima sentimeter per tahun, bahkan juga terjadi tidak hanya di pesisir tapi juga di dataran tinggi seperti Bandung.
Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan (PATGTL) Badan Geologi, Agus Cahyono Adi mengatakan, Kota Bandung dan secara lebih besar lagi kawasan Bandung Raya mengalami penurunan muka tanah lebih dari lima sentimeter per tahun dengan berbagai faktor.
Faktornya adalah masifnya industri, tapi kemudian ada juga alasan tanah lunak dan sedimen muda atau kondisi geologi, lalu urbanisasi yang masif, beban bangunan, serta eksplorasi air tanah yang berlebihan.
"Penurunan muka tanah multifaktor. Wilayah Bandung ini kan terbentuk dari danau purba ya, jadi endapan sedimennya relatif lebih labil daripada daerah yang terbentuk dari bekuan lava yang lebih kuat," kata Agus dikutip Senin (22/12).
Agus menjelaskan, sejumlah faktor yang menyebabkan penurunan muka tanah tidak semuanya bisa tertanggulangi, khususnya yang berkaitan dengan kegeologian.
Namun, ada faktor yang bisa tertanggulangi untuk meminimalisasi penurunan muka tanah, yaitu penghentian penggunaan air tanah.
"Faktor alam tidak bisa (dikendalikan), yang bisa dikendalikan adalah mengurangi penggunaan air tanah," katanya.
Selain Bandung, daerah lain yang mengalami penurunan muka tanah lebih dari lima sentimeter adalah Jakarta Utara, Semarang (Genuk, Tanjung Mas, dan Kaligawe), kemudian Sayung di Demak, pesisir Pekalongan, serta Surabaya sebelah timur dan utara.
Penurunan tanah merupakan salah satu ancaman bencana yang terjadi dalam waktu lama dan berdampak cukup luas.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Gelar Konferda & Konfercab, PDIP Jakarta Siap Mengulang Kejayaan di Ibu Kota
- Akpol 91 Bhara Daksa Reuni di Semarang, 53 Purnawirawan Diberi Penghormatan Khusus
- Bandara Husein Sastranegara Akhirnya Buka Penerbangan Rute Jawa Tengah
- Pengemudi Camry Diduga Mabuk, Tabrak Mobil di Jalan Surapati Bandung
- Rajiv Bagikan 10 Ribu Paket Sembako di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat Saat Reses DPR RI
- Dua Pelaku Pemerasan dengan Senjata Tajam di Jakut Ditangkap Polisi