Gaya Hidup Sehat Ubah Tren Industri Kopi dan Minuman

jpnn.com - PERHATIAN konsumen terhadap gaya hidup sehat turut memengaruhi perkembangan industri kopi dan minuman (coffee & beverages).

Pemilihan bahan baku, kadar gula, hingga alternatif pengganti susu sapi kini menjadi aspek utama yang diperhatikan pelaku usaha dalam pengembangan menu.

Chief Commercial Officer LNK Juwono Hartanto menegaskan kesiapan pihaknya menjadi Taste Solution Expert guna memenuhi kebutuhan pasar saat ini.

Melalui produk FiberCreme dan Ellenka Barista Series Coconut Milk, LNK memfasilitasi pemilik usaha F&B untuk menyajikan alternatif minuman yang lebih rendah gula dan aman bagi penderita intoleransi laktosa.

"Ellenka Professional memahami concern konsumen saat ini yang memerlukan alternatif ngopi lebih sehat, tetapi tetap enak," kata Juwono di Jakarta.

Sementara itu, World Coffee Competition Certified Judge sekaligus Co-founder Jacoweek Hendri Kurniawan menyampaikan tren minuman yang lebih sehat telah menjadi arah baru industri kopi global maupun lokal.

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Menurut Hendri, tren healthier alternatives seperti less sugar dan penggunaan plant-based ingredients bukan lagi sekadar pilihan pelengkap.

Dia menambahkan alternatif non-susu sudah menjadi standar di kedai kopi luar negeri, sementara di Indonesia tren tersebut tumbuh pesat di kalangan urban dan generasi muda.