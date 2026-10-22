Gaya Vanness Wu Makin Keren di Usia 48 Tahun, dari Rambut Hingga Perhiasan

jpnn.com, JAKARTA - Vanness Wu, personel F4 yang dikenal lewat serial Meteor Garden, menunjukkan perubahan penampilannya setelah lebih dari dua dekade berkarier di industri hiburan. Dia kini tampil dengan perpaduan busana kasual, dan perhiasan berlian.

Aktor yang memerankan Mei Zuo tersebut mulai dikenal luas pada awal 2000-an bersama popularitas Meteor Garden.

Selain kemampuan menari dan berakting, Van Ness juga dikenal memiliki gaya fashion khas, termasuk rambut bob panjang yang menjadi salah satu penampilan ikoniknya.

Seiring berjalannya waktu, Vanness beberapa kali mengubah gaya rambutnya, mulai dari rambut panjang, potongan pendek, hingga model mohawk.

Pilihan busananya juga berkembang, dari gaya streetwear dan rock hingga tampilan yang lebih modern dengan potongan busana sederhana.

Dalam rangkaian konser F?FOREVER 2.0 di China, Van Ness kembali mencuri perhatian melalui pilihan busananya.

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Saat tampil di Guangzhou pada 18 Oktober 2026, dia mengenakan atasan hitam dan celana putih yang dipadukan dengan kacamata berlensa bening.

Kacamata menjadi salah satu aksesori yang melengkapi penampilan Van Ness dalam rangkaian konser tersebut.