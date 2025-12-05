Gazpoll Racing Team Jadikan Amara Angelica Ratu Balap, Nyali Besar Jadi Alasan

jpnn.com - Nama Amara Angelica yang merupakan bagian dari Gazpoll Racing Team menjadi momok baru yang perlu dipertimbangkan di dunia balap.

Kepiawaiannya mulai dari mengemudikan kuda besi di berbagai lintasan juga mulai mencuri perhatian para Gen Z. Hal tersebut diakui Tomi Hadi dari Gazpoll Racing Team.

"Itu banyak cewek-cewek yang di Gen Z ini mulai tertarik dengan gaya balap ini. Kayaknya, wah cewek pembalap itu apa ya? Gagah jelita lah gitu loh," ucap Tomi saat berbincang beberapa waktu lalu.

Kendati demikian, bukan sekadar gaya yang menjadi perhatian Tomi kepada sosok Amara. Tomi pun mengaku kaget dengan nyali yang dimiliki Amara pada saat memegang setir di arena balap.

"Karena dia memang pintar, dia juga mau belajar dan mau dengerin orang. Dan keberaniannya kalau kita bilang nyalinya, ini cewek gila juga," ungkap Tomi.

Bahkan, keberanian Amara itu semakin menjadi saat bermain di ajang speed offroad. Tomi menceritakan bagaimana pengalaman seorang pembalap senior, TB Adi, yang sempat tegang saat mendampingi Amara.

"Waktu itu TB Adi ngeliat udah mau masuk lingkungan. 'Brake, brake. Mesti di gas, brake, brake, brake'. Tapi tetap berhasil juga waktu itu. Wah ini Tom nyalinya boleh juga nih Amara," beber Tomi.

Meski kerap kali diminta untuk menjaga emosinya, Tomi menilai secara keseluruhan sosok Amara punya potensi untuk kian bersinar.