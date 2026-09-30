GBC BINUS University Resmi Hadirkan Program Joint Degree Pertama dengan SCUT China

jpnn.com, JAKARTA - BINUS University melalui Global Business Chinese resmi menghadirkan program Joint Degree yang bekerja sama dengan South China University of Technology (SCUT).

Dean Faculty of Humanities BINUS University, Dr. Elisa Carolina Marion, S.S., M.Si., menyampaikan program joint degree pertama di BINUS University itu memiliki skema pembelajaran 2+2.

Dr. Elisa menjelaskan kolaborasi ini membuka kesempatan bagi mahasiswa untuk memperoleh pengalaman belajar di dua negara sekaligus serta meraih dua gelar sarjana, yaitu Sarjana Sastra (S.S.) dari BINUS University dan Bachelor of Arts (B.A.) dari South China University of Technology.

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“Peluncuran program ini menjadi tonggak baru bagi Global Business Chinese dalam memperluas pengalaman belajar mahasiswa,” ungkap Dr. Elisa, Selasa (29/9).

Dia mengatakan mahasiswa akan menjalani dua tahun pertama perkuliahan di BINUS University untuk membangun fondasi bahasa Mandarin dan, pemahaman lintas budaya, bisnis internasional dan perdagangan China-Indonesia.

Kemudian, melanjutkan dua tahun berikutnya untuk memperdalam kompetisi bisnis internasional di South China University of Technology, Guangzhou, China.

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"Faculty of Humanities percaya, pengalaman belajar lintas negara menjadi salah satu elemen penting dalam membentuk lulusan yang adaptif, terbuka terhadap keberagaman budaya, dan mampu bersaing di tingkat internasional,” jelas Dr. Elisa.

Dia juga mengungkapkan melalui kolaborasi tersebut, peluang karier global dengan peluang untuk bekerja di industri internasional, akses ke fasilitas modern dan komunitas akademik kelas dunia, jaringan profesional yang luas.