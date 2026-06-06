GBK Bakal Diserbu 43 Ribu Orang Akhir Pekan Ini, Dishub Siapkan Rekayasa Lalu Lintas

jpnn.com, JAKARTA - Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah antisipasi untuk mengurai potensi kepadatan lalu lintas di kawasan Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta Pusat, pada akhir pekan 6 dan 7 Juni 2026.

Hal itu lantaran ada berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional akan digelar secara bersamaan di kawasan tersebut dengan jumlah pengunjung yang diperkirakan mencapai puluhan ribu orang.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan jumlah pengunjung yang diprediksi memadati kawasan GBK mencapai sekitar 37.800 orang pada Sabtu (6/6) dan meningkat menjadi sekitar 43.000 orang pada Minggu (7/6).

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“Kami telah menyiapkan personel untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pengawasan parkir, serta koordinasi dengan pihak kepolisian dan penyelenggara kegiatan,” ucap Budi dalam keterangannya, pada Jumat (5/6).

“Pengaturan lalu lintas akan dilakukan secara situasional sesuai kondisi di lapangan untuk menjaga kelancaran arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan,” lanjutnya.

Menurut dia, petugas Dishub DKI akan disiagakan di sejumlah titik strategis guna memastikan mobilitas masyarakat tetap berjalan lancar selama rangkaian kegiatan berlangsung.

Dishub DKI juga menyiapkan rekayasa lalu lintas situasional apabila terjadi peningkatan volume kendaraan di sekitar kawasan GBK.

Sejumlah pengalihan arus telah disiapkan bagi kendaraan yang datang dari arah Selatan, Utara, Barat maupun Timur untuk mengantisipasi kemacetan.