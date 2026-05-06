menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » GBK Batal Jadi Tuan Rumah, Persija Kecewa Laga Kontra Persib Dipindah ke Segiri

GBK Batal Jadi Tuan Rumah, Persija Kecewa Laga Kontra Persib Dipindah ke Segiri

GBK Batal Jadi Tuan Rumah, Persija Kecewa Laga Kontra Persib Dipindah ke Segiri
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Panpel Persija Jakarta kecewa berat lantaran laga kontra Persib Bandung dipindah ke Stadion Segiri, Samarinda. Foto: Amjad/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Panitia Pelaksana Persija, Ferry Indrasjarief, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya seusai keputusan operator liga memindahkan laga kontra Persib Bandung pada pekan ke-32 Super League 2025/2026 ke Kalimantan Timur.

Padahal, Panpel Persija merasa sudah bekerja keras sepanjang musim untuk menjaga atmosfer pertandingan tetap aman dan kondusif.

"Kami kecewa sekali. Selama ini kami sudah berupaya bersama Jakmania menunjukkan bahwa suporter Persija sudah jauh lebih baik," ujar Ferry.

Baca Juga:

Menurutnya, sepanjang musim ini laga kandang Persija nyaris tanpa insiden besar yang bisa menjadi alasan kekhawatiran pihak liga maupun aparat keamanan. Untuk itu, Panpel merasa Macan Kemayoran sebenarnya sangat siap menjamu rival abadinya di Jakarta.

"Kami merasa tidak ada kejadian menonjol selama musim ini yang membuat pertandingan ini seharusnya tidak bisa digelar di Jakarta," lanjutnya.

Sebelumnya, Direktur Utama I.League, Ferry Paulus, mengumkan laga klasik penuh rivalitas itu tidak mungkin ditunda karena padatnya agenda sepak bola nasional setelah pekan ini.

Baca Juga:

Akhirnya, duel Persija kontra Persib resmi dipindahkan ke Stadion Segiri, Samarinda, dengan jadwal tetap pada 10 Mei 2026 pukul 15.30 WIB.

Ferry Indrasjarief pun berharap ke depan jadwal duel panas Persija vs Persib tidak lagi ditempatkan di periode krusial kompetisi yang rawan memicu tekanan tinggi.

Panpel Persija Jakarta kecewa berat lantaran laga kontra Persib Bandung dipindah ke Stadion Segiri, Samarinda.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI