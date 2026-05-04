GBK Belum Pasti, Persija Siapkan 60 Ribu Tiket untuk The Jakmania di JIS
jpnn.com, JAKARTA - Persija Jakarta sudah mengambil ancang-ancang terkait jumlah tiket untuk menghadapi Persib Bandung.
Jika pada akhirnya laga digelar di Jakarta Internasional Stadiun (JIS), sebanyak 60 ribu lembar tiket akan disiapkan.
Pertandingan panas pekan ke-32 Super League 2025/2026 pada Minggu (10/5/2026) dipastikan menyedot perhatian luar biasa. ,
Panpel berencana membuka tribun tier 3, area yang selama ini selalu ditutup saat Persija berkandang di JIS.
"Kalau sudah di atas 80 persen kapasitas, berarti kami bisa buka tier 3," ungkap Ketua panpel pertandingan Persija Jakarta, Ferry Indrasjarief.
Dengan kapasitas JIS yang tembus 82 ribu penonton, keputusan ini menjadi sinyal betapa dahsyatnya animo The Jakmania yang siap memadati stadion.
"Dan izin yang saya ajukan juga 60.000 penonton, karena animo The Jakmania untuk nonton pertandingan ini memang luar biasa. Jadi InsyaAllah, amin-amin, saya akan buka tier 3," ucapnya.
Namun, di balik euforia itu, ada sisi lain yang tak kalah krusial, keamanan tim tamu.
Persija Jakarta sudah menyiapkan sebanyak 60 ribu tiket suporter, jika pada akhirnya laga melawan Persib Bandung digelar di JIS
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Persija Menanti Kepastian Venue Laga Kontra Persib: GBK atau JIS?
- Menjelang Duel Persija vs Persib, The Jakmania Semprot PSSI, Pertanyakan Rumitnya Izin SUGBK
- Triathlon Ramah Pemula Kembali Digelar di GBK, Sasar Generasi Muda
- Persija vs Persib Memanas, Tapi Shayne Pattynama Memilih Santai
- Ada Apa dengan The Jakmania? Ini Penyebab GBK Diprediksi Sepi saat Persija vs Persis
- Umuh Muchtar Minta Persib Wajib Menang 6 Laga, Demi Amankan Gelar Juara