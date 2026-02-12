GBK Jadi Tuan Rumah FIFA Series 2026, Simak Jadwal Timnas Indonesia

jpnn.com - PSSI memastikan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, akan menjadi venue penyelenggaraan FIFA Series 2026.

Turnamen ini akan bergulir mulai akhir Maret mendatang.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyebut stadion kebanggaan Indonesia itu telah ditetapkan sebagai lokasi seluruh rangkaian pertandingan FIFA Series 2026.

"(Di) GBK (Gelora Bung Karno)," ujar Sumardji.

FIFA Series merupakan turnamen persahabatan antarnegara yang digelar dua tahun sekali dengan melibatkan tim-tim dari konfederasi berbeda.

Pada edisi 2026, Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah dengan menghadirkan Bulgaria dari zona UEFA, Kepulauan Solomon dari OFC, serta Saint Kitts and Nevis yang mewakili CONCACAF.

Turnamen ini menggunakan format gugur. Empat tim akan memulai persaingan dari babak semifinal, dilanjutkan dengan laga perebutan tempat ketiga, serta partai puncak untuk menentukan juara.

Sumardji mengungkapkan Timnas Indonesia dijadwalkan menghadapi Saint Kitts and Nevis pada babak semifinal pertama.