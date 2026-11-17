GBLA Kembali Dibuka untuk Persib Bandung, tapi Igor Tolic Merasa Was-was, Ada Apa?
jpnn.com - Persib Bandung akhirnya bisa pulang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA).
Sudah cukup lama Bobotoh tidak menyaksikan Persib bemain di GBLA.
Pertandingan kontra Melbourne Victory pada 28 Oktober 2026 menjadi penampilan terakhir sebelum stadion berkapasitas 38 ribu penonton tersebut menjalani perbaikan rumput.
Persib Kembali ke GBLA
Kepulangan Persib ke GBLA dimulai saat menjamu Shan United pada lanjutan ASEAN Club Championship Shopee Cup, Kamis (19/11/2026).
Pelatih Persib Igor Tolic menilai kondisi rumput GBLA sudah cukup baik.
Namun, Tolic tak mau terburu-buru menyimpulkan kualitas lapangan sebelum melihat bagaimana kondisinya ketika digunakan dalam aktivitas dengan intensitas tinggi.
"Sejauh ini terlihat bagus. Tiga pertandingan berikutnya ada di sini, lalu kami jalani laga tandang. Kami akan menilai setelah tiga pertandingan itu," ucapnya.
"Namun, sejauh ini terlihat bagus, tetapi kami akan lihat nanti setelah sesi latihan dan pertandingan, apa yang akan terjadi."
Persib Bandung akhirnya kembali ke GBLA setelah lama absen. Namun, Igor Tolic justru memiliki kekhawatiran.
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