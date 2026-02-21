menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Olahraga » Liga Indonesia » GBLA Masih Angker, Bojan Hodak Ungkap Peran Besar di Balik Kedigdayaan Persib Bandung

GBLA Masih Angker, Bojan Hodak Ungkap Peran Besar di Balik Kedigdayaan Persib Bandung

GBLA Masih Angker, Bojan Hodak Ungkap Peran Besar di Balik Kedigdayaan Persib Bandung
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Suporter Persib memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Rekor kandang Persib Bandung di Gelora Bandung Lautan Api musim ini nyaris sempurna.

Dari belasan laga yang dimainkan, Maung Bandung tampil dominan dan belum sekalipun kalah di hadapan Bobotoh.

Dari total 14 pertandingan kandang di semua kompetisi, Persib mengemas 13 kemenangan dan satu hasil imbang.

Baca Juga:

Statistik tersebut mempertegas peran kandang sebagai modal penting di tengah persaingan ketat.

Pelatih Persib Bojan Hodak menyebut kehadiran suporter yang konsisten memenuhi tribune memberi dorongan psikologis besar bagi para pemain.

Menurutnya, energi dari tribun membuat intensitas permainan tim meningkat, sekaligus menekan mental lawan.

Baca Juga:

"Ini (dukungan Bobotoh) adalah keuntungan besar bagi kami setiap kali bermain di kandang," jelasnya.

Pelatih asal Kroasia itu menilai tekanan dari nyanyian tanpa henti membuat tim tamu sulit mengembangkan permainan.

Rekor kandang Persib Bandung di Gelora Bandung Lautan Api musim ini nyaris sempurna.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI