GBLA Menentukan Segalanya: Persib Juara atau Kejutan Persijap?
jpnn.com - Persib Bandung berada di ambang sejarah besar untuk mengunci gelar juara BRI Super League 2025/26 saat menjamu Persijap Jepara.
Duel Persib vs Persijap akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Sabtu (23/5/2026).
Maung Bandung saat ini masih memimpin klasemen Super League dengan 78 poin, unggul dua angka dari pesaing terdekatnya, yakni Borneo FC.
Dengan satu pertandingan tersisa, Persib hanya membutuhkan hasil imbang untuk membuat trofi tetap berada di Kota Kembang sekaligus mencatat sejarah hattrick juara Liga Indonesia secara beruntun.
Namun, Persijap Jepara datang dengan ambisi berlipat. Laskar Kalinyamat menegaskan siap memberikan perlawanan maksimal dan tidak ingin menjadi pelengkap dalam pesta penentuan gelar tersebut.
Pelatih Persib Bojan Hodak memastikan timnya dalam keadaan siap meski tidak bisa menurunkan kekuatan penuh.
Dua pemain dipastikan absen pada laga ini, yakni Marc Klok karena akumulasi kartu kuning serta Layvin Kurzawa yang masih menjalani pemulihan cedera.
"Secara keseluruhan kondisi tim baik. Kurzawa belum siap bermain, sementara Marc harus absen karena akumulasi kartu. Selain itu, semua pemain lainnya dalam kondisi siap," jelas juru taktik asal Kroasia itu.
