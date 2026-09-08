GBT Buka Pintu untuk Suporter PSIM, Bonek Diminta Beri Sambutan Hangat

jpnn.com, JAKARTA - Stadion Gelora Bung Tomo (GBT) bersiap menyambut kedatangan suporter PSIM Yogyakarta, pada pekan kedua Super League 2026/27.

Panitia Pelaksana (Panpel) Persebaya meminta Bonek dan Bonita ikut menciptakan suasana positif saat Brajamusti dan The Maident hadir di Surabaya.

Persebaya akan menghadapi PSIM Yogyakarta pada Minggu (13/9).

Laga tersebut menjadi perhatian tersendiri karena bakal diwarnai kembalinya suporter tandang ke stadion, setelah larangan pendukung tim tamu dicabut oleh operator kompetisi, I.League.

Brajamusti dan The Maident pun dipastikan mendapat kesempatan untuk datang langsung ke GBT demi mendukung PSIM.

Panpel Persebaya menegaskan rombongan suporter tim tamu akan disambut dengan baik.

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Ketua Panpel Persebaya Ram Surahman, mengatakan pihaknya siap memberikan pelayanan dan memastikan suporter PSIM dapat mengikuti pertandingan dengan aman serta nyaman.

"Kami menyambut baik kedatangan suporter PSIM Yogyakarta, Brajamusti dan The Maident, ke Surabaya. Ini menjadi momentum yang baik untuk mempererat hubungan antarsuporter, terlebih setelah larangan suporter tandang dicabut," ujar Ram, Selasa (8/9).