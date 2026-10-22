GCP Bahas Capaian Dua Tahun Kepemimpinan Prabowo dalam Dialog Nasional
jpnn.com, JAKARTA - Gerakan Cinta Prabowo (GCP) menyoroti sejumlah program strategis Presiden Prabowo Subianto dalam Dialog Nasional Refleksi Dua Tahun Pemerintahan di Kuningan, Jakarta, Kamis (22/10).
Ketua Umum GCP H. Kurniawan mengatakan, selama dua tahun pemerintahan Prabowo, sejumlah kebijakan telah dijalankan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
Dia menilai program-program tersebut menunjukkan keberanian pemerintah dalam mengambil langkah yang bersentuhan langsung dengan kehidupan warga.
"Pak Prabowo sudah banyak berbuat. Pak Prabowo sudah begitu berani melaksanakan program-program yang langsung bersentuhan dengan masyarakat," ujar Kurniawan.
Dia menyebut swasembada pangan, swasembada energi, pemberantasan korupsi, dan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai sejumlah program strategis pemerintahan Prabowo.
Di sektor energi, Kurniawan mengklaim pemerintah telah mampu memproduksi biodiesel berbahan kelapa sawit hingga 170 juta liter.
Meski mengapresiasi program pemerintah, Kurniawan mengingatkan pentingnya kemampuan para menteri dan jajaran pembantu presiden dalam menerjemahkan visi kepala negara menjadi kebijakan yang berjalan efektif.
Menurutnya, ketidaksesuaian antara perencanaan dan pelaksanaan dapat menghambat pencapaian program.
GCP membahas capaian dua tahun pemerintahan Prabowo melalui dialog nasional di Jakarta pada Kamis (22/10).
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