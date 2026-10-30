GCP Minta Korporasi Terduga Pembakar Hutan dan Lahan Bertanggung Jawab

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo, H. Kurniawan, mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan sejumlah korporasi dalam kasus pembakaran hutan dan lahan.

Dia meminta perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran diproses sesuai ketentuan hukum tanpa pandang bulu.

“Jika terbukti jelas ada unsur pidana, saya meminta agar petugas kepolisian melakukan penegakan hukum dengan tidak pandang bulu,” kata Kurniawan, dalam keterangannya, Jumat (30/10).

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Dia menilai praktik pembakaran hutan dan lahan untuk kepentingan produksi kelapa sawit merugikan masyarakat serta mengancam kelestarian lingkungan.

Kurniawan juga menyoroti dugaan pengerukan sumber daya alam yang dinilai tidak memberikan manfaat sepadan bagi masyarakat Indonesia.

“Hutan dan lahan dibakar, kekayaan alam dikeruk, keuntungan dibawa ke Singapura. Rakyat Indonesia hanya menanggung dampaknya,” ujarnya.

Kurniawan menyatakan Gerakan Cinta Prabowo siap menggelar aksi demonstrasi apabila aparat tidak mengambil langkah tegas terhadap korporasi yang diduga terlibat.

Dia menegaskan, aksi tersebut dimaksudkan untuk mendorong pertanggungjawaban perusahaan atas kerusakan lingkungan dan kerugian masyarakat.