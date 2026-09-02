Ge Pamungkas Ungkap Tantangan Main di Film Autopsy: Dead Body Can Talk

jpnn.com, JAKARTA - Komika sekaligus aktor Ge Pamungkas memerankan karakter bernama Mojo, seorang asisten dari dokter forensik, dr. Sumy Hastry Purwanti.

Karakter Dokter Hastry sendiri dihidupkan oleh aktris Masayu Anastasia.

Menariknya, karakter Mojo yang diperankan oleh Ge Pamungkas ternyata terinspirasi dari sosok asisten dokter Hastry di dunia nyata.

"Aku itu adalah asistennya Dokter Hastry. Dokter Hastry diperankan oleh Masayu Anastasia. Which is ini film biopic, film ini memang ditulis berdasarkan kisah nyata, tapi sedikit diubah-ubah sedikit, kayak tempatnya di mana, lokasinya di mana, kayak begitu. Karena memang kasusnya kan nyata kan," ujar Ge Pamungkas di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (1/9) malam.

Dia menambahkan, karakter Mojo yang dia perankan ternyata terinspirasi dari sosok asisten di dunia nyata.

Meski mengadaptasi dari figur nyata, Ge Pamungkas mengaku belum pernah bertemu langsung dengan sosok asli Mojo.

Dia mengatakan seluruh eksplorasi karakter bangun berdasarkan arahan dan riset dari dokter Sumy Hastry.

"Dokter Hastry yang kasih tahu Mojo tuh begini, dia itu begini, dia itu begini, begitu. Habis itu sisanya tinggal aku kembangkan dan aku itu di bawah pengawasan dari Ibu Hastry dan juga pengawasan dari Pak Ozan," ucap pria 37 tahun itu.