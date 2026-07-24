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Geber Geely Coolray di Sirkuit Mandalika, Serasa Jadi Pembalap

Geber Geely Coolray di Sirkuit Mandalika, Serasa Jadi Pembalap
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Saat sesi tes Geely Coolray di Sirkuit Mandalika, Lombok. Foto: geely

jpnn.com, JAKARTA - Geely Auto Indonesia tak hanya memperkenalkan Geely Coolray pada acara yang berlangsung di Sirkuit Mandalika, Lombok, tetapi juga memberi kesempatan kami menjajalnya langsung di lintasan balap.

Dalam sesi tes selama dua hingga tiga putaran dengan pendampingan instruktur, Coolray menunjukkan karakter mesin yang responsif.

Dibekali mesin 1.5 liter turbo bertenaga dengan torsi besar 290 Nm, akselerasinya spontan sejak putaran bawah.

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Dipadukan dengan transmisi DCT 7-percepatan kopling basah, distribusi tenaganya terasa halus.

Di trek lurus, mencapai angka kecepatan di atas 100 kpj cukup beberapa detik.

Sementara itu, perpindahan gigi berlangsung halus tanpa mengorbankan kenyamanan kabin.

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Geber Geely Coolray di Sirkuit Mandalika, Serasa Jadi Pembalap

Saat memasuki tikungan, Geely Coolray juga memperlihatkan handling yang meyakinkan.

JPNN.com mendapatkan kesempatan menjajal langsung SUV turbo Geely Coolray di Sirkuit Mandalika, Lombok, NTB

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