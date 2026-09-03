Gebrakan Demian Aditya Lewat DMS+, Horrortainment Hingga Film

jpnn.com, JAKARTA - DMS+ menggelar acara networking 'Ruang Tamu DMS+ Vol. 2' di Sixty Resto & Bar, Goodrich Hotel Antasari, Jakarta pada 2 September 2026.

Mengusung tema 'Chill & Build', acara tersebut mempertemukan partners, media, dan brand yang bekerja sama dengan DMS+, sekaligus menjadi panggung bagi jajaran pimpinan DMS+ untuk memaparkan roadmap scale-up perusahaan menuju 2027.

Kegiatan berlangsung dalam empat segmen, mencakup paparan roadmap DMS+, kolaborasi dengan Sinemaku Pictures, kolaborasi dengan Motorola Indonesia, hingga peluncuran produk kolaborasi Luna Star dan Sara Wijayanto.

Membuka rangkaian acara, CEO DMS+ Demian Aditya bersama jajaran pimpinan memaparkan tiga arah utama scale-up DMS+ di 2027, yang dirangkum dalam tema 'Wider, Higher, Bigger'.

Demian Aditya menjelaskan langkah pertama scale-up DMS+ adalah memperlebar jangkauan platform.

Hal tu diwujudkan lewat dua inisiatif: transformasi DMS+ menjadi Horrortainment - membuka platform bagi seluruh konten kreator horor Indonesia, tidak lagi terbatas pada satu identitas, serta mengarahkan produksi konten ke format Vertical Movie, yaitu drama horor vertikal yang mobile-native untuk menjangkau audiens baru di TikTok, Reels, dan Shorts.

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“Wider, Higher, Bigger adalah arah kami membawa DMS+ melangkah ke 2027, memperluas jangkauan dengan mengubah DMS+ menjadi Horrortainment dan mendorong format Vertical Movie, menaikkan kapasitas produk lewat Creator Room dan My Movie, serta memperkuat fondasi bisnis lewat IP Management, didukung mitra strategis seperti Sinemaku Pictures dan Motorola Indonesia,” ungkap Demian Aditya, CEO DMS+ dalam keterangan resmi.

Pada bagian kedua, COO DMS+ Syahrizal memaparkan langkah menaikkan kapasitas dan skala produk platform.