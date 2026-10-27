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Gebrakan Ubed di French Open 2026 Berbuah Manis, Ranking BWF Naik Tiga Tingkat

Gebrakan Ubed di French Open 2026 Berbuah Manis, Ranking BWF Naik Tiga Tingkat
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Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Moh Zaki Ubaidillah. Foto: PBSI.

jpnn.com - Langkah Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed di French Open 2026 membawa dampak positif bagi posisinya dalam ranking BWF.

Meski gagal membawa pulang gelar juara, pemain berusia 19 tahun itu kini menempati peringkat ke-25 dunia.

Pebulu tangkis yang karib disapa Ubed itu mengakhiri turnamen BWF Super 750 tersebut sebagai runner up setelah takluk dari wakil tuan rumah, Alex Lanier, pada partai final, Minggu (25/10).

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Dengan koleksi 48.951 poin, atlet berusia 19 tahun tersebut naik tiga posisi dari peringkat ke-28 pada pembaruan ranking BWF, Selasa (27/10).

Kenaikan ini juga membuat Ubed berada di atas sejumlah pemain berpengalaman, seperti Ng Ka Long dari Hong Kong, Kenta Nishimoto (Jepang), dan Weng Hong Yang (China).

Perjalanan Ubed belum berhenti. Dia dijadwalkan tampil di Korea Open, Kumamoto Masters, dan Hong Kong Open untuk memperbaiki posisinya di ranking dunia.

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Hasil di Prancis sekaligus menjadi pencapaian terbaik Ubed sejak menjalani debut pada turnamen BWF Super 750. Dia mencapai final pada Minggu (25/10/2026).

Peluang untuk memperbaiki peringkat masih terbuka melalui tiga turnamen berikutnya. Ubed dijadwalkan mengikuti Korea Open, Kumamoto Masters, dan Hong Kong Open.

Langkah Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed di French Open 2026 membawa dampak positif bagi posisinya dalam ranking BWF.

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