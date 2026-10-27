Gebrakan Ubed di French Open 2026 Berbuah Manis, Ranking BWF Naik Tiga Tingkat
jpnn.com - Langkah Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed di French Open 2026 membawa dampak positif bagi posisinya dalam ranking BWF.
Meski gagal membawa pulang gelar juara, pemain berusia 19 tahun itu kini menempati peringkat ke-25 dunia.
Pebulu tangkis yang karib disapa Ubed itu mengakhiri turnamen BWF Super 750 tersebut sebagai runner up setelah takluk dari wakil tuan rumah, Alex Lanier, pada partai final, Minggu (25/10).
Ubed Melesat
Dengan koleksi 48.951 poin, atlet berusia 19 tahun tersebut naik tiga posisi dari peringkat ke-28 pada pembaruan ranking BWF, Selasa (27/10).
Kenaikan ini juga membuat Ubed berada di atas sejumlah pemain berpengalaman, seperti Ng Ka Long dari Hong Kong, Kenta Nishimoto (Jepang), dan Weng Hong Yang (China).
Perjalanan Ubed belum berhenti. Dia dijadwalkan tampil di Korea Open, Kumamoto Masters, dan Hong Kong Open untuk memperbaiki posisinya di ranking dunia.
Hasil di Prancis sekaligus menjadi pencapaian terbaik Ubed sejak menjalani debut pada turnamen BWF Super 750. Dia mencapai final pada Minggu (25/10/2026).
Peluang untuk memperbaiki peringkat masih terbuka melalui tiga turnamen berikutnya. Ubed dijadwalkan mengikuti Korea Open, Kumamoto Masters, dan Hong Kong Open.
Langkah Moh Zaki Ubaidillah a.k.a Ubed di French Open 2026 membawa dampak positif bagi posisinya dalam ranking BWF.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- French Open 2026: Ubed Hentikan Koki Watanabe, Langkah Makin Menantang
- French Open 2026: Sempat Tertekan, Ubed Paksa Jonatan Christie Angkat Koper
- Denmark Open 2026: Alwi Farhan Bikin Jonatan Christie Tak Berkutik, Ada yang Berubah
- Jonatan Christie Puji Alwi Farhan, Kini Bentrok di 16 Besar Denmark Open 2026
- Denmark Open 2026: Alwi Farhan Tak Gentar Hadapi Jonatan Christie
- 14 Wakil Indonesia yang Ikut Denmark Open 2026