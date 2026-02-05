Gebuk Irak, Iran Sudah Menunggu di Final Piala Asia Futsal 2026

jpnn.com - Iran memastikan satu tempat di partai final Piala Asia Futsal 2026 seusai menaklukkan Irak pada laga semifinal.

Berlaga di Indonesia Arena, Jakarta, Kamis (5/2/2026), skuad asuhan Vahid Shamsaee menang dengan skor 4-2.

Pada pertandingan ini, gol Iran dicetak oleh Mohammadhossein Derakhshani pada menit ke-10, Behrooz Azimi (16), serta dua gol Hossein Tayyebi pada menit ke-25 dan 39'.

Adapun dua gol balasan Irak diciptakan oleh brace Salim Al-Darraji pada menit ke-9 dan 13'.

Pelatih Iran Vahid Shamsaee mengaku belum sepenuhnya puas dengan penampilan anak asuhnya meski berhasil meraih kemenangan.

Sepanjang laga, pemilik 13 gelar Piala Asia Futsal itu mendapat perlawanan ketat dari Irak.

