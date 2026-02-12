Gebuk Medan Falcons, Jakarta Electric Buka Asa Rebut Tiket Final Four Proliga 2026

jpnn.com, JAKARTA - Tim voli putri Jakarta Electric PLN Mobile buka peluang ke final four seusai meraih kemenangan atas Medan Falcons di Proliga 2026 seri Bojonegoro.

Berlaga di GOR Utama, Kamis (12/2) skuad asuhan Agustin Wulandhari dan kolega menang dengan skor 3-0 (25-21, 25-16, 25-22).

Pelatih Jakarta Electric, Chamnan Dokmai mengaku senang dengan hasil melawan Medan Falcons.

Pemilik enam gelar juara itu untuk memastikan diri ke Top 4 membuka asa menyusul Jakarta Pertamina Enduro dan Gresik Phonska Plus Pupuk Indonesia.

“Strategi yang kami siapkan jalankan di lapangan semua berjalan dengan baik. Semua yang kami inginkan di latihan bisa terealisasi dengan baik di laga ini,” ujar pelatih asal Thailand itu.

Chamnan berharap anak asuhannya bisa tampil lebih konsisten lagi mengingat laga berikutnya juga menentukan saat jumpa Popsivo Polwan.

Mantan asisten tim voli putri Thailand tersebut menilai semua masih berpeluang tembus final four sehingga persaingan masih akan tersaji hingga akhir laga.

“Persaingan di sektor putri sangat ketat, hampir semua tim masih punya peluang untuk lolos. Jadi yang paling penting sekarang adalah menjaga kondisi fisik dan fokus pemain.”