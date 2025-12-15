menu
JPNN.com » Olahraga » Bulutangkis » Gebuk Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Jumpa Vietnam di Perempat Final SEA Games 2025

Gebuk Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Jumpa Vietnam di Perempat Final SEA Games 2025

Gebuk Singapura, Timnas Basket Putra Indonesia Jumpa Vietnam di Perempat Final SEA Games 2025
Pebasket Derrick Michael Xzavierro saat berlaga pada ajang SEA Games 2025 melawan Singapura di Nimibutr Arena, Bangkok, Senin (15/12). Foto: Facebook/Basketball Sport Association of Thailand

jpnn.com, JAKARTA - Timnas basket putra Indonesia memastikan diri ke perempat final SEA Games 2025 seusai mengalahkan Singapura.

Berlaga di Nimibutr Arena, Bangkok, Senin (15/12) Abraham Damar Grahita dan kolega menang dengan skor 87-48.

Pada laga ini akurasi tembakan tiga angka Timnas basket Indonesia jauh lebih baik dengan mencapai 40,7% (11/27).

Hal tersebut berpengaruh terhadap kepercayaan diri dalam menyerah dengan mampu mencatatkan field goals 52,6% (30/57).

Abraham kembali menjadi top skor untuk Timnas basket putra Indonesia dengan raihan 12 angka.

Adapun pemain lainnya yakni Andakara Prastawa Dhyaksa serta Patrick Nikolas masing-masing menambahkan 11 poin.

Dari kubu Singapura praktis hanya Faizal Mohamed Zahid Mohammed yang mencetak double digit angka dengan raihan 16 poin.

Dengan kemenangan ini skuad Garuda melangkah ke delapan besar dengan status runner up Grup B.

