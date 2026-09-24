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Gede Pasek Mencurigai Ada Skenario Suksesi di Balik Gugatan Ijazah Gibran

Gede Pasek Mencurigai Ada Skenario Suksesi di Balik Gugatan Ijazah Gibran
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Ketum PKN Gede Pasek Suardika (kedua dari kanan) bersama mantan politikus PDIP Laksamana Sukardi di Jakarta Pusat, Selasa (21/2). Aristo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Partai Kebangkitan Nasional (PKN) Gede Pasek Suardika menyoroti sikap kubu Presiden Prabowo Subianto dalam menghadapi kontroversi yang menyeret Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Dia mempertanyakan sikap yang dinilainya cenderung pasif ketika Gibran menghadapi persoalan terkait ijazah yang turut bergulir hingga Mahkamah Konstitusi (MK).

Pasek mengingatkan kembali proses politik menjelang Pilpres 2024 ketika Prabowo Subianto menggandeng Gibran sebagai calon wakil presiden.

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Menurut dia, langkah tersebut tidak terlepas dari pertimbangan politik terhadap posisi dan pengaruh Presiden ke-7 RI Joko Widodo.

“Dulu saat Gibran dirayu Prabowo Subianto biar jadi Calon Wakil Presiden sampai empat kali agar mau. Tentu tuah politik Joko Widodo yang diharapkan saat itu. Maklum berpasangan dengan berbagai tokoh selalu Beliau gagal saja. Termasuk dua kali melawan Jokowi,” tulisnya dalam laman Facebook-nya, Kamis (24/9).

Pasek mempertanyakan sikap tim Prabowo setelah Gibran resmi menjabat sebagai wakil presiden.

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Ia menilai persoalan yang menyangkut pencalonan Gibran semestinya tidak dipandang sebagai persoalan pribadi Gibran, mengingat pasangan calon presiden dan wakil presiden merupakan satu kesatuan dalam kontestasi Pilpres.

“Kini setelah Gibran Rakabuming resmi menjadi Wapres lalu diserang balik soal ijasah sampai ke MK kok kesannya seperti kubu Prabowo cuek dan terkesan tidak mau tahu. Padahal sudah di Walikota dan dua kali dengan syarat yang sama dilakukan Gibran,” terangnya.

Pasek menggunakan analogi makanan untuk menggambarkan apa yang menurutnya terjadi setelah pasangan Prabowo-Gibran memenangkan Pilpres

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