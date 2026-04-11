Gedung Dinas PUPR Tulungagung Digembok KPK, Segel Merah Terpasang di Berbagai Ruangan

jpnn.com, TULUNGAGUNG - Sejumlah ruang kerja di gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur (Jatim) disegel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo pada Jumat (10/4) malam.

Video berdurasi 37 detik yang merekam suasana ruangan-ruangan dinas PUPR yang digembok dan dipasang segel warna merah bertuliskan "dalam pengawasan KPK" beredar melalui unggahan @Tulungagung Eksis, terpantau di media sosial Instagram, Sabtu.

"Iya, ada yang disegel di dalam," kata salah seorang petugas jaga gedung Dinas PUPR Tulungagung.

Dalam video singkat yang kemudian viral itu, ada empat ruang yang dipasang segel KPK.

Keempat ruangan itu adalah ruang yang disegel ruang Bidang Sumber Daya Air, Bidang Bina Marga, staf Administrasi Bina Marga serta ruang kepala Dinas PUPR.

Pada segel merah itu juga terdapat tulisan menggunakan spidol warna hitam bertuliskan "dilarang merusak segel ini tanpa seizin penyelidik KPK".

Selain empat ruang di gedung dinas PUPR, KPK dikabarkan juga melakukan penyegelan ruangan di rumah dinas Bupati Tulungagung yang berada di kompleks Pendopo Kongas Arum Kusumaningrum.