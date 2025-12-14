Gedung-gedung di Jakarta Bakal Kena Audit Pramono, Simak Selengkapnya
jpnn.com, JAKARTA - Gubernur Jakarta Pramono Anung memerintahkan jajarannya untuk melakukan pemeriksaan ulang dan audit terhadap kelayakan gedung-gedung di Jakarta, khususnya yang ada di wilayah padat.
Hal tersebut dikatakan Pramono Anung menyikapi maraknya kebakaran yang melanda permukiman dan rumah toko (ruko) dalam beberapa waktu terakhir.
"Hal yang berkaitan dengan gedung-gedung, saya sudah memerintahkan dinas terkait, yakni Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan, kemudian Bina Marga, kemudian Dinas Perizinan, semuanya untuk memeriksa kembali," kata Pramono dikutip Minggu (14/12).
Pramono mengatakan, langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pencegahan agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
Terutama pada bangunan yang mengalami perubahan fungsi maupun penambahan struktur tanpa pengaturan keselamatan yang memadai.
Pramono berharap pemeriksaan ulang terhadap gedung-gedung di Jakarta dapat memperketat pengawasan perizinan serta mencegah bangunan bermasalah yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Pramono mencontohkan kasus kebakaran hebat yang terjadi di kawasan Jalan Suprapto, Jakarta Pusat, pada sebuah bangunan yang disebutnya sebagai "gedung yang tumbuh".
Menurut Pramono Anung , bangunan tersebut awalnya merupakan bangunan lama yang kemudian mengalami penambahan struktur secara signifikan.
Gubernur Jakarta Pramono Anung mematikan akan melakukan audit terhadap gedung-gedung yang ada di Jakarta
