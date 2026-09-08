Gedung Graha Merah Putih Jadi Kantor BGN, Bos Telkom: Peluang Bisnis Baru

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama Telkom Dian Siswarini buka suara mengenai rencana Badan Gizi Nasional (BGN) akan menempatkan gedung Graha Metah Putih (GMP) sebagai kantornya.

Dia mengaku menyambut baik rencana pemanfaatan BGN yang disampaikan melalui surat resmi kepada perusahaan.

Menurutnya, penempatan itu merupakan bagian dari upaya TelkomGroup dalam mengoptimalkan aset properti melalui skema bisnis yang wajar dan proporsional secara Business to Business (B2B), dengan tetap mengedepankan ketentuan dan tata kelola yang berlaku.

Dian menyampaikan bahwa bagi TelkomGroup, rencana penyewaan gedung GMP oleh BGN merupakan bentuk leveraging asset yang dapat menghadirkan peluang bisnis baru, termasuk melalui penyediaan layanan konektivitas dan solusi digital unggul.

Dia menjelaskan optimalisasi GMP juga menjadi bagian dari penataan dan klasterisasi kebutuhan ruang kerja di lingkungan TelkomGroup.

Momentum ini dimanfaatkan untuk memetakan kembali fasilitas dan lokasi kerja sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing organisasi di TelkomGroup.

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“Melalui penataan ini, kami ingin menciptakan lingkungan kerja yang lebih terintegrasi sesuai stream masing-masing unit. Harapannya, ini dapat membuat kolaborasi menjadi lebih mudah, proses kerja semakin efektif, dan produktivitas karyawan semakin meningkat,” kata Dian.

Penempatan ruang kerja dan transisi BGN ke GMP akan dilakukan secara bertahap setelah proses negosiasi dan pembahasan bersama pihak-pihak terkait selesai.