Gedung Sekretariat DPRD yang Dirusak Massa Ini Mulai Direnovasi

Gedung Sekretariat DPRD yang Dirusak Massa Ini Mulai Direnovasi

Gedung Sekretariat DPRD yang Dirusak Massa Ini Mulai Direnovasi
Arsip - Kondisi Gedung DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pasca-dibakar dan dijarah massa pada 30 Agustus 2025. ANTARA/Nur Imansyah.

jpnn.com - Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dirusak dan dijarah massa aksi 30 Agustus 2025, kini mulai direnovasi.

Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra mengatakan pengerjaan renovasi gedung sekretariat ini dilakukan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.

"Satuan kerja dari Balai Cipta Karya sudah mulai melakukan pekerjaan di gedung sekretariat dewan," ujarnya di Mataram, Minggu (28/9/2025).

Dia menjelaskan untuk tahap awal renovasi difokuskan pada gedung sekretariat dewan.

Sementara gedung utama DPRD NTB masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk alokasi anggaran.

"Ini, kan, yang didahulukan renovasinya sekretariat, kalau gedung utama masih menunggu dari pusat," kata Hendra.

Untuk besaran anggaran renovasi gedung sekretariat, Hendra mengaku belum mengetahui secara persis berapa besarannya.

"Kalau secara angka Kami tidak bisa sebut, takutnya nanti ada berbeda, dan untuk lebih detailnya silakan ditanyakan di Balai Cipta Karya," ucapnya.

