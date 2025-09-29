Gedung Sekretariat DPRD yang Dirusak Massa Ini Mulai Direnovasi
jpnn.com - Gedung Sekretariat DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dirusak dan dijarah massa aksi 30 Agustus 2025, kini mulai direnovasi.
Sekretaris DPRD NTB Hendra Saputra mengatakan pengerjaan renovasi gedung sekretariat ini dilakukan pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta Karya.
"Satuan kerja dari Balai Cipta Karya sudah mulai melakukan pekerjaan di gedung sekretariat dewan," ujarnya di Mataram, Minggu (28/9/2025).
Dia menjelaskan untuk tahap awal renovasi difokuskan pada gedung sekretariat dewan.
Sementara gedung utama DPRD NTB masih memerlukan pembahasan lebih lanjut untuk alokasi anggaran.
"Ini, kan, yang didahulukan renovasinya sekretariat, kalau gedung utama masih menunggu dari pusat," kata Hendra.
Untuk besaran anggaran renovasi gedung sekretariat, Hendra mengaku belum mengetahui secara persis berapa besarannya.
"Kalau secara angka Kami tidak bisa sebut, takutnya nanti ada berbeda, dan untuk lebih detailnya silakan ditanyakan di Balai Cipta Karya," ucapnya.
Gedung Sekretariat DPRD NTB yang rusak berat akibat dibakar dan dijarah massa aksi 30 Agustus 2025, kini mulai direnovasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Ada Titipan Rp 1,85 Miliar Uang Siluman Terkait Kasus Pokir DPRD NTB
- Banyak Honorer Tak Masuk PPPK Paruh Waktu Terancam PHK, Belum Ada Solusi
- Pelantikan Mantan Terpidana Kasus Perkawinan Jadi Kepala DPMPTSP NTB Tuai Kontoversi
- Ribuan Honorer Tidak Diusulkan jadi PPPK Paruh Waktu, 2 Alasannya, Oalah
- Bambang Patijaya DPR: Pasokan BBM Aman, SPBU Swasta Dapat Mengakses Base Fuel dari Pertamina
- 518 Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu Dijadikan Outsourcing pun Gubernur Masih Pikir-pikir