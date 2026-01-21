menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Geely Bakal Bawa Zeekr dan Lynk & Co ke Indonesia pada Tahun Ini

Geely Bakal Bawa Zeekr dan Lynk & Co ke Indonesia pada Tahun Ini

Geely Bakal Bawa Zeekr dan Lynk & Co ke Indonesia pada Tahun Ini
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Brand Zeekr saat debut di Indonesia pada 2024. Foto: zeekr

jpnn.com, JAKARTA - Geely Automobile mengumumkan bakal menaungi brand premium Zeekr, sekaligus membuka peluang menghadirkan Lynk & Co ke Indonesia.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh jajaran petinggi Geely dalam acara price launch di Jakarta, Selasa.

Product Marketing Department Director Geely Automobile, Chen Binghua menegaskan bahwa kehadiran dua brand premium tersebut menjadi bagian dari strategi Geely sebagai grup global.

Baca Juga:

Meski begitu, peluncuran resmi masih menunggu hasil riset pasar dan penerimaan konsumen Indonesia.

“Kami sebagai satu Geely tentu akan menghadirkan produk berkualitas tinggi seperti Zeekr dan Lynk & Co."

"Namun, kami tetap perlu melihat penerimaan pasar di sini. Detailnya akan kami sampaikan dalam waktu dekat,” ujar Chen.

Baca Juga:

Zeekr dan Lynk & Co dikenal sebagai pemain di segmen premium, dengan fokus pada MPV mewah serta SUV berteknologi tinggi.

Langkah Geely dinilai sebagai upaya mengisi ceruk pasar atas yang kian berkembang, seiring meningkatnya minat konsumen terhadap kendaraan elektrifikasi dan fitur canggih.

Geely Automobile mengumumkan bakal menaungi brand premium Zeekr, sekaligus membuka peluang menghadirkan Lynk & Co ke Indonesia.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI