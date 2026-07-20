Geely Coolray Mengaspal di Sirkuit Mandalika, Keran Pemesanan Resmi Dibuka

jpnn.com, MANDALIKA - Geely Auto Indonesia mulai membuka pemesanan SUV bermesin bensin turbo terbarunya, Geely Coolray, sebelum peluncuran resminya di GIIAS 2026.

Meski harga belum diumumkan, konsumen sudah bisa melakukan pre-booking dengan setor duit mulai Rp5 juta.

Kehadiran Coolray menjadi langkah baru bagi Geely di Indonesia.

Coolray merupakan mobil bermesin bensin (ICE) pertama yang melengkapi jajaran kendaraan listrik dan Plug-in Hybrid Electric Vehicle (PHEV) yang lebih dulu dipasarkan.

Sales & Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, mengatakan kehadiran Coolray ditujukan untuk memberikan pilihan yang lebih luas sesuai kebutuhan konsumen Indonesia yang beragam.

"Geely Coolray makin melengkapi portofolio kami di Indonesia sehingga konsumen memiliki lebih banyak pilihan," ujarnya saat acara media test drive di Sirkuit Mandalika, Lombok, Senin (20/7).

Meski harga resminya baru akan diumumkan saat GIIAS 2026, Geely memastikan banderol Coolray akan dibuat kompetitif di kelasnya.

Ditawarkan dalam dua trim, Geely diharapkan bisa memasarkan Coolray di kisaran Rp 250 juta sampai Rp 300 jutaan kecil.