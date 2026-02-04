Geely EX2 Diklaim Dapat Sambutan Positif, Pengiriman Unit Mulai Pekan Ini

jpnn.com, JAKARTA - Kehadiran Geely EX2 di pasar mobil listrik nasional langsung mendapat sambutan positif.

Sejak resmi dipasarkan pada Januari lalu, mobil listrik kompak itu berhasil mencatatkan pemesanan lebih dari 2.000 unit.

Angka tersebut tak lepas dari strategi harga spesial yang ditawarkan Geely kepada konsumen tanah air.

Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia, Constantinus Herlijoso, mengungkapkan bahwa respons pasar terhadap EX2 terbilang di atas ekspektasi.

Menariknya, varian tertinggi justru menjadi primadona.

“Varian Max masih jadi pilihan utama. Persentasenya lebih banyak, sekitar 70 persen varian Max,” ujar Herlijoso saat media test drive di Jakarta, Selasa (3/1).

Selama masa peluncuran, Geely memberikan banderol khusus Rp229,8 juta untuk EX2 Pro dan Rp259,9 juta untuk EX2 Max, on the road Jakarta.

Harga berlaku hingga 15 Februari 2025 atau bertepatan dengan berakhirnya pameran Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026.