Geely EX2 Mulai Didistribusikan ke Diler

jpnn.com, JAKARTA - Geely Auto Indonesia memulai distribusi batch pertama Geely EX2 ke jaringan diler di seluruh Indonesia.

Sebanyak 1.000 unit EX2 diberangkatkan dari fasilitas perakitan PT. Handal Indonesia Motor (HIM) di Purwakarta, Jawa Barat.

Distribusi tersebut menjadi respons atas tingginya minat konsumen sejak program pre-booking dibuka pada November lalu.

Hingga peluncuran resmi pada 20 Januari, Geely EX2 telah membukukan lebih dari 2.000 pemesanan.

Pengiriman tahap awal mencakup 40 diler, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan penyerahan unit ke konsumen dijadwalkan mulai akhir Januari.

CEO Geely Auto Indonesia, Wu Chuxing, mengatakan bahwa respons positif pasar mendorong perusahaan untuk mempercepat produksi dan distribusi.

“Geely EX2 mendapat sambutan sangat baik berkat harga yang kompetitif dan fitur inovatif di kelasnya. Target kami adalah mempercepat produksi lokal agar dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat,” ujarnya, Senin (2/2).

Dari sisi produksi, Geely menerapkan strategi lokalisasi berkelanjutan dengan tingkat TKDN mencapai 46,5 persen, termasuk kerja sama dengan manufaktur lokal untuk pasokan battery cell. (rdo/jpnn)