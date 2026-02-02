menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Geely EX2 Mulai Didistribusikan ke Diler

Geely EX2 Mulai Didistribusikan ke Diler

Geely EX2 Mulai Didistribusikan ke Diler
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Pendistribusian Geely EX2 dimulai. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Geely Auto Indonesia memulai distribusi batch pertama Geely EX2 ke jaringan diler di seluruh Indonesia.

Sebanyak 1.000 unit EX2 diberangkatkan dari fasilitas perakitan PT. Handal Indonesia Motor (HIM) di Purwakarta, Jawa Barat.

Distribusi tersebut menjadi respons atas tingginya minat konsumen sejak program pre-booking dibuka pada November lalu.

Baca Juga:

Hingga peluncuran resmi pada 20 Januari, Geely EX2 telah membukukan lebih dari 2.000 pemesanan.

Pengiriman tahap awal mencakup 40 diler, baik di Pulau Jawa maupun luar Jawa, dengan penyerahan unit ke konsumen dijadwalkan mulai akhir Januari.

CEO Geely Auto Indonesia, Wu Chuxing, mengatakan bahwa respons positif pasar mendorong perusahaan untuk mempercepat produksi dan distribusi.

Baca Juga:

“Geely EX2 mendapat sambutan sangat baik berkat harga yang kompetitif dan fitur inovatif di kelasnya. Target kami adalah mempercepat produksi lokal agar dapat memenuhi permintaan yang terus meningkat,” ujarnya, Senin (2/2).

Dari sisi produksi, Geely menerapkan strategi lokalisasi berkelanjutan dengan tingkat TKDN mencapai 46,5 persen, termasuk kerja sama dengan manufaktur lokal untuk pasokan battery cell. (rdo/jpnn)


Berita Selanjutnya:
Terpesan 1000 Unit di IIMS 2025, Geely EX5 Bakal Diproduksi Lokal

Geely Auto Indonesia memulai distribusi batch pertama Geely EX2 ke jaringan diler di seluruh Indonesia.


Redaktur & Reporter : M. Rasyid Ridha

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI