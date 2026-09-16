Geely EX5 Terbaru: Mobil Keluarga yang Siap Mengocok Adrenalin
jpnn.com - Geely tampaknya tidak main-main. Langkah mereka menyegarkan SUV listrik EX5 jauh dari kata nanggung.
Bukan sekadar berganti bumper, mereka merombak habis struktur dalam hingga sistem penggeraknya.
Kejutan paling menarik ada di balik kap depan. Geely kini menyematkan ruang penyimpanan tambahan alias frunk yang sanggup menahan beban hingga 50 kg.
Kepraktisan yang bikin pemilik tak perlu repot lagi saat membawa barang ekstra.
Namun, kejutan sesungguhnya baru terasa saat mengintip ke dalam sasis.
Geely mengambil keputusan berani: membuang konfigurasi penggerak roda depan (FWD) dan mengalihkannya ke roda belakang (RWD).
Perubahan itu menjanjikan karakter berkendara yang jauh lebih dinamis, lincah, dan padat di jalanan.
Gara-gara pergeseran penggerak ini, colokan pengisian daya yang tadinya nangkring di fender depan kini ikut boyongan ke area belakang.
Geely tampaknya tidak main-main. Langkah mereka menyegarkan SUV listrik EX5 jauh dari kata nanggung.
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