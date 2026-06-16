menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Otomotif » Mobil » Geely Galaxy Cruiser 700: SUV PHEV Bertenaga Buas hingga Fitur Komunikasi Satelit

Geely Galaxy Cruiser 700: SUV PHEV Bertenaga Buas hingga Fitur Komunikasi Satelit

Geely Galaxy Cruiser 700: SUV PHEV Bertenaga Buas hingga Fitur Komunikasi Satelit
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Geely Galaxy Cruiser 700. Foto: geely

jpnn.com - Persaingan sport utility vehicle (SUV) elektrifikasi bergaya boxy dengan kemampuan off-road kian panas.

Setelah sejumlah pabrikan menghadirkan model tangguh berteknologi elektrifikasi, kini giliran Geely menyiapkan amunisi baru - Galaxy Cruiser 700.

SUV plug-in hybrid (PHEV) itu dijadwalkan meluncur di pasar China pada 2026, sebelum merambah berbagai negara lain setahun kemudian.

Baca Juga:

Cruiser 700 merupakan versi produksi massal dari Geely Galaxy Cruiser Concept yang debut di Shanghai Auto Show 2025.

Model sekaligus menjadi SUV off-road pertama di bawah payung merek Geely Galaxy.

Secara desain, Cruiser 700 tampil dengan siluet mengotak khas SUV petualang.

Baca Juga:

Ground clearance tinggi dan sejumlah fitur pendukung medan berat, Cruiser 700 patut jadi perhatian para rival.

Daya tarik utamanya ada pada sektor performa. Geely mengungkapkan sistem PHEV mampu memproduksi tenaga gabungan hingga 830 kW atau setara 1.113 hp.

Persaingan sport utility vehicle (SUV) elektrifikasi bergaya boxy dengan kemampuan off-road kian panas. Hadir Geely Galaxy Cruiser 700

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI