Geely Galaxy Cruiser 700: SUV PHEV Bertenaga Buas hingga Fitur Komunikasi Satelit
jpnn.com - Persaingan sport utility vehicle (SUV) elektrifikasi bergaya boxy dengan kemampuan off-road kian panas.
Setelah sejumlah pabrikan menghadirkan model tangguh berteknologi elektrifikasi, kini giliran Geely menyiapkan amunisi baru - Galaxy Cruiser 700.
SUV plug-in hybrid (PHEV) itu dijadwalkan meluncur di pasar China pada 2026, sebelum merambah berbagai negara lain setahun kemudian.
Cruiser 700 merupakan versi produksi massal dari Geely Galaxy Cruiser Concept yang debut di Shanghai Auto Show 2025.
Model sekaligus menjadi SUV off-road pertama di bawah payung merek Geely Galaxy.
Secara desain, Cruiser 700 tampil dengan siluet mengotak khas SUV petualang.
Ground clearance tinggi dan sejumlah fitur pendukung medan berat, Cruiser 700 patut jadi perhatian para rival.
Daya tarik utamanya ada pada sektor performa. Geely mengungkapkan sistem PHEV mampu memproduksi tenaga gabungan hingga 830 kW atau setara 1.113 hp.
Persaingan sport utility vehicle (SUV) elektrifikasi bergaya boxy dengan kemampuan off-road kian panas. Hadir Geely Galaxy Cruiser 700
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