Geely Menyiapkan Emgrand EM-i untuk Menantang BYD Seal 6

jpnn.com - Geely memastikan akan menghadirkan sedan plug-in hybrid Emgrand EM-i ke pasar Australia pada paruh pertama 2027.

Di pasar domestik China, model tersebut dikenal dengan nama Starshine 6.

Kehadiran Emgrand EM-i menjadi bagian dari langkah Geely memperkuat portofolio kendaraan elektrifikasi di Australia.

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Sedan diproyeksikan bersaing langsung dengan BYD Seal 6, sekaligus menjadi alternatif bagi konsumen yang selama ini melirik Toyota Camry.

Secara dimensi, Emgrand EM-i memiliki panjang 4.806 mm, lebar 1.886 mm, tinggi 1.490 mm, serta jarak sumbu roda 2.756 mm.

Ukurannya sedikit lebih lebar dibandingkan Toyota Camry, sehingga menjanjikan kabin yang lapang.

Soal urusan performa, sedan Geely itu mengandalkan mesin bensin empat silinder 1,5 liter yang menghasilkan tenaga 82 kW dan torsi 136 Nm.

Mesin tersebut dipadukan dengan motor listrik berkekuatan 120 kW dan torsi 210 Nm.