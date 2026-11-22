jpnn.com, KOTA TANGERANG - Geely membawa tawaran baru ke lantai Gaikindo Auto Week (GAW) 2026, lewat kehadiran SUV segmen D, Okavango.

Mobil tujuh penumpang bermesin bensin itu dibanderol mulai dari harga Rp409 juta.

"Kebiasaan bepergian bersama keluarga membuat kendaraan 7-seater tetap menjadi pilihan. Kami melihat kebutuhan tersebut sebagai peluang memperluas pilihan SUV Geely melalui Okavango," ujar Sales and Channel Development Director Geely Auto Indonesia Constantinus Herlijoso, di Tangerang, Sabtu (21/11).

Di tengah gempuran tren mobil listrik, keputusan Geely merilis SUV bermesin konvensional bukanlah langkah tanpa hitung-hitungan.

Data Gaikindo mencatat, hingga Maret 2026, mobil bermesin pembakaran internal (ICE) masih mendominasi sekitar 75 persen penjualan nasional.

Bagi banyak keluarga, kepraktisan mengisi bahan bakar saat perjalanan jauh masih menjadi alasan utama.

Urusan kenyamanan kabin, Okavango menawarkan tata letak kursi 2-3-2 yang dirancang ramah bagi keluarga.

Ruang baris ketiganya tidak sekadar pelengkap, melainkan punya legroom 854 mm dan headroom 964 mm.