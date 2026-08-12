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Geely Okavango Tebar Pesona, Siap-Siap!

Geely Okavango Tebar Pesona, Siap-Siap!
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Geely Okavango saat dipamerkan di acara “Geely Refining Tomorrow” di Mandalika, Lombok, NTB. Foto: ridho

jpnn.com, JAKARTA - Geely tampaknya belum selesai memperluas pilihan produknya di pasar otomotif Indonesia.

Setelah menghadirkan Coolray, Geely mulai memberi sinyal akan membawa Okavango, SUV 7-seater bermesin bensin turbo.

Sinyalnya bukan sekadar kabar. Geely Okavango sudah sempat diperlihatkan dalam acara “Geely Refining Tomorrow” di Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat.

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Nama model tersebut juga telah tercatat dalam database Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) dengan nomor IDM001344365.

Langkah itu memperkuat dugaan bahwa Okavango tengah dipersiapkan untuk pasar Indonesia

Jika benar dipasarkan, Okavango akan mengisi ceruk SUV keluarga berkapasitas tujuh penumpang.

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Dimensinya cukup besar, dengan panjang 4.860 mm, lebar 1.910 mm, tinggi 1.770 mm, dan jarak sumbu roda 2.825 mm.

Ukuran tersebut menjadi modal untuk menawarkan kabin lapang dalam konfigurasi tiga baris.

Setelah menghadirkan Coolray, Geely mulai memberi sinyal akan membawa Okavango, SUV 7-seater bermesin bensin turbo.

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