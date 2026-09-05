Geely-Renault Mengembangkan Sistem PHEV Terbaru, Fokus Untuk Mobil Offroad

jpnn.com - Membayangkan sebuah SUV berukuran besar melahap tanjakan curam 45 derajat kini bukan lagi sebatas angan-angan.

Geely dan Renault, melalui bendera Horse Powertrain, baru saja meracik amunisi baru yang siap merawat dahaga para pencinta petualangan ekstrem.

Mereka memperkenalkan sistem penggerak plug-in hybrid (PHEV) bernama 3DHT200.

Sebuah mahakarya keteknikan yang dirancang khusus untuk membawa kendaraan off-road melampaui batas kemampuannya.

Tak tanggung-tanggung, tenaga yang disalurkan ke roda mampu memuntahkan torsi raksasa hingga 4.920 Nm.

Angka spektakuler itu lahir dari perpaduan dua motor listrik dan transmisi hybrid tiga percepatan.

Motor P1 110 kW bertugas menyuplai daya sekaligus menjaga baterai tetap terisi, sementara motor P3 menyalurkan lecutan tenaga utama sebesar 230 kW langsung ke roda.

Menariknya, Geely-Renault tidak lantas membuat dapur pacu menjadi sesak.