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Geely-Renault Mengembangkan Sistem PHEV Terbaru, Fokus Untuk Mobil Offroad

Geely-Renault Mengembangkan Sistem PHEV Terbaru, Fokus Untuk Mobil Offroad
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Geely Galaxy Cruiser 700. Foto: geely

jpnn.com - Membayangkan sebuah SUV berukuran besar melahap tanjakan curam 45 derajat kini bukan lagi sebatas angan-angan.

Geely dan Renault, melalui bendera Horse Powertrain, baru saja meracik amunisi baru yang siap merawat dahaga para pencinta petualangan ekstrem.

Mereka memperkenalkan sistem penggerak plug-in hybrid (PHEV) bernama 3DHT200.

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Sebuah mahakarya keteknikan yang dirancang khusus untuk membawa kendaraan off-road melampaui batas kemampuannya.

Tak tanggung-tanggung, tenaga yang disalurkan ke roda mampu memuntahkan torsi raksasa hingga 4.920 Nm.

Angka spektakuler itu lahir dari perpaduan dua motor listrik dan transmisi hybrid tiga percepatan.

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Motor P1 110 kW bertugas menyuplai daya sekaligus menjaga baterai tetap terisi, sementara motor P3 menyalurkan lecutan tenaga utama sebesar 230 kW langsung ke roda.

Menariknya, Geely-Renault tidak lantas membuat dapur pacu menjadi sesak.

Geely dan Renault, melalui bendera Horse Powertrain, memperkenalkan sistem penggerak plug-in hybrid (PHEV) bernama 3DHT200.

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