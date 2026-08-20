Gegara Asmara Mahasiswa Tewas Dianiaya di Kota Malang
jpnn.com, MALANG - Penganiayaan mengakibatkan seorang mahasiswa berinisial AVG (25) meninggal dunia di Kota Malang, Jawa Timur.
Polres Malang Kota bergerak dan menangkap pria berinisial SK (26) pelaku penganiayaan.
"Yang bersangkutan (pelaku) sudah ditangkap," kata Kepala Satreskrim Polresta Malang Kota Kombes Rahmad Aji Prabowo, Rabu.
Dia menyampaikan berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, antara pelaku dengan korban merupakan teman satu asrama dan keduanya merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) di Kota Malang.
Polisi menyatakan baik pelaku maupun korban berasal dari Papua Selatan.
Aji juga menyatakan kejadian penganiayaan berujung maut ini diduga dipicu faktor asmara.
"Motifnya yang bersangkutan sakit hati karena korban pernah menggoda teman wanita dari pelaku. Saat ini korban sudah dalam proses dibawa ke kampung halaman," ucapnya.
Dia menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa (18/8) sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu tersangka dan korban terlibat cekcok dan pertengkaran di dalam kamar asrama yang mereka huni.
Penganiayaan mengakibatkan seorang mahasiswa berinisial AVG (25) meninggal dunia di Kota Malang.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Mahasiswa di Malang Tewas Dianiaya Gegara Asmara, Pelaku Ditangkap
- Punya Ratusan Ribu Mahasiswa, Marsetio Soroti Peran Besar UT untuk Indonesia Emas
- Polisi Singgung Temuan Pisau dan Golok saat Aksi Demo Mahasiswa di Jakarta, Punya Siapa?
- 5 Berita Terpopuler: Sebelum Demo Ada Kabar Terbaru, Bicara Nasib Guru, PPPK Tetap Bekerja dan Gajinya Aman
- Kuatkan Persatuan Bangsa, Masyarakat Diajak Tolak Segala Bentuk Provokasi-Adu Domba
- Pejabat Eselon II Berhubungan Sesama Jenis dengan Mahasiswa, Jadi Tersangka