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Gegara Asmara Mahasiswa Tewas Dianiaya di Kota Malang

Gegara Asmara Mahasiswa Tewas Dianiaya di Kota Malang
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Ilustrasi mayat. Foto: JPNN.com

jpnn.com, MALANG - Penganiayaan mengakibatkan seorang mahasiswa berinisial AVG (25) meninggal dunia di Kota Malang, Jawa Timur.

Polres Malang Kota bergerak dan menangkap pria berinisial SK (26) pelaku penganiayaan.

"Yang bersangkutan (pelaku) sudah ditangkap," kata Kepala Satreskrim Polresta Malang Kota Kombes Rahmad Aji Prabowo, Rabu.

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Dia menyampaikan berdasarkan penyelidikan yang telah dilakukan, antara pelaku dengan korban merupakan teman satu asrama dan keduanya merupakan mahasiswa semester akhir di salah satu Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (Stikes) di Kota Malang.

Polisi menyatakan baik pelaku maupun korban berasal dari Papua Selatan.

Aji juga menyatakan kejadian penganiayaan berujung maut ini diduga dipicu faktor asmara.

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"Motifnya yang bersangkutan sakit hati karena korban pernah menggoda teman wanita dari pelaku. Saat ini korban sudah dalam proses dibawa ke kampung halaman," ucapnya.

Dia menjelaskan penganiayaan tersebut terjadi pada Selasa (18/8) sekitar pukul 15.00 WIB. Saat itu tersangka dan korban terlibat cekcok dan pertengkaran di dalam kamar asrama yang mereka huni.

Penganiayaan mengakibatkan seorang mahasiswa berinisial AVG (25) meninggal dunia di Kota Malang.

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