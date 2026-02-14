Gegara Bhayangkara, Persebaya Tumbang Setelah 13 Laga, Cek Statistik & Klasemen

jpnn.com - SURABAYA - Bhayangkara FC menjadi pasukan pertama yang memaksa Persebaya Surabaya menelan pil pahit setelah 13 pertandingan.

Persebaya akhirnya tumbang setelah tak terkalahkan dalam 13 laga (6 menang, 7 imbang).

Menjamu Bhayangkara FC pada pekan ke-21 Super League di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Sabtu (14/2) malam WIB, Persebaya keok 1-2.

Baca Juga: Peringatan Berat Terbit Menjelang Persebaya Vs Bhayangkara

Bajol Ijo -julukan Persebaya, kalah dari tim yang diracik oleh mantan pelatihnya, yakni Paul Munster. Cek statistik laga pada IG di bawah ini, geser.

Hasil itu membuat koleksi poin Persebaya tertahan di angka 35, masih di urutan ke-5 pada klasemen, sedangkan Bhayangkara FC kini duduk di pos ke-8 dengan 29 poin. (fs/jpnn)

Klasemen Super League

flashscore