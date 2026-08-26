Gegara Buah Sawit, Leher Pemuda di Muba Putus Dibacok

jpnn.com, MUSI BANYUASIN - Seorang pemuda berinisial AA (21) warga Dusun II, Desa Mekar Jaya, Kecamatan Jirak Jaya, Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) tewas dibacok menggunakan senjata tajam. Akibat serangan tersebut, bagian leher korban terputus.

Peristiwa berdarah itu terjadi di lahan kebun milik AS (39) warga Desa Mekar Jaya, Selasa (25/8/2026) sekitar pukul 10.00 WIB.

Informasi mengenai dugaan pembunuhan tersebut diterima Polsek Sungai Keruh sekitar pukul 14.30 WIB.

Kapolsek Sungai Keruh Iptu Mustaqim Hadi kemudian memerintahkan Kanit Reskrim Ipda Oantri bersama personel piket SPK dan Reskrim mendatangi lokasi kejadian.

Saat tiba di tempat kejadian perkara (TKP), petugas menemukan korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.

Korban mengalami sejumlah luka akibat benda tajam, di antaranya pada lutut kanan, bahu kiri,

pergelangan tangan kiri, serta luka berat pada bagian leher.

Jenazah korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Desa Jirak, Kecamatan Jirak Jaya untuk penanganan lebih lanjut.