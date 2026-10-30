Gegara Cuitan di Medsos, Erwika Dipolisikan ke Polda Sumut

jpnn.com, MEDAN - Seorang perempuan asal Medan, Sumatera Utara, Erwika Disanti dilaporkan ke Polda Sumatera Utara karena kerap melakukan ujaran kebencian dan pencemaran nama baik di media sosial melalui akunnya @ouika.disanti.

Lewat aplikasi Threads, Erwika berulangkali melakukan penghinaan yang bernada penghinaan.

Dalam Laporan Polisi Nomor: STTLP/B/1846/X/2026/SPKT/Polda Sumatera Utara tanggal 29 Oktober 2026, Erwika dilaporkan telah melakukan pencemaran nama baik dan penghinaan.

Laporan disampaikan oleh advokat muda Uan Dalimunthe, SH didampingi oleh advokat senior Taufik Umar Dhani Harahap.

LP itu terjadi akibat tuitan Erwika di lewat akunnya yang menghina profesi advokat. Erika melakukan penghinaan dengan kata-kata, “Cukup kan 10 juta di bagi 7 pengacara yg ijazahnya perlu dipertanyakan krn beberapa tdk masuk daftar PPDIKTI ditambah 1 direktur travel harmoni,” dan juga kalimat “…uangku selama bekerja bisa kasih makan orang-orang licik seperti ini…” dan banyak kalimat lainnya.

Menurut Taufik Umar Dhani Harahap, kuasa hukum PT Harmoni Travel, Erwika sudah disomasi untuk berhenti melakukan penghinaan dan segera bertobat nasuha.

“Dia malah melakukan penghinaan terus menerus tanpa henti, jadi polisi harus segera bertindak,” tandas advokat asal Medan, Sumatera Utara itu.

Sebelumnya, sambung Taufik, Erwika dikabarkan mendaftar untuk paket Umroh plus Dubai yang berangkat 3 November 2026.