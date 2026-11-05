Gegara Duit Rp 1 Juta Nyawa Melayang, Tersangka Pembunuhan 3 Orang

jpnn.com, LAMPUNG - Polisi menangkap pelaku pembunuhan terhadap pria berinisial R (30) di kawasan Letter S Buana Jaya, Hutan Tanaman Industri Register 44, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung.

Kepala Satreskrim Polres Way Kanan Iptu Riswanto mengatakan motif pembunuhan dipicu masalah utang piutang sebesar Rp 1 juta.

"Tersangka tiga orang, yakni berinisial BM (44), K alias C (39), dan YK (58), yang memiliki peran berbeda dalam peristiwa yang mengakibatkan korban meninggal dunia," kata Riswanto, di Lampung Selatan, Selasa.

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Dia mengatakan pengungkapan kasus dilakukan pada Sabtu (31/10), setelah penyidik melakukan serangkaian penyelidikan, pemeriksaan saksi, dan pengumpulan barang bukti.

"Ketiga pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengembangan penyidikan. Masing-masing diduga memiliki keterlibatan dalam rangkaian peristiwa tersebut," katanya.

Dia menjelaskan peristiwa pembunuhan itu terjadi pada Minggu (25/10) sekitar pukul 19.00 WIB, bermula ketika korban R bersama seorang rekannya mendatangi rumah K alias C sekitar pukul 16.00 WIB untuk menagih utang.

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Saat tiba di lokasi, korban bertemu dengan istri K alias C karena yang bersangkutan tidak berada di rumah. Korban kemudian menunggu di teras rumah, namun kemudian berpamitan pulang menjelang Magrib.

Namun, sebelum pulang, korban sempat membeli bahan bakar sebanyak tiga liter di warung milik mertua K alias C. Persoalan pembayaran bahan bakar tersebut kemudian memicu komunikasi antara pihak keluarga dan korban.