Gegara Google Maps, Pengendara Motor Bule Nyasar Masuk Tol Pasteur Bandung

jpnn.com - Penunjuk arah peta digital lagi-lagi bikin pengendara motor salah masuk ke gerbang tol di Bandung.

Kali ini, kejadian dialami seorang Warga Negara Asing (WNA) yang dilaporkan nekat memasuki ruas tol Pasteur di Kota Bandung saat mengendarai sepeda motor.

Peristiwa ini viral di media sosial dan jadi perbincangan warganet.

Baca Juga: Kejagung Ungkap Peran GHS di Kasus Korupsi MBG yang Menjerat Dadan Hindayana

Saat dikonfirmasi, Senior Manager Representative Office 3 Jasa Marga Metropolitan Tol Road Ruas Purbaleunyi Agus Susilo, membenarkan adanya insiden tersebut.

Agus mengatakan pengendara motor WNA itu masuk ke GT Pasteur pada Kamis (18/6/2026) siang.

"Petugas kami mendapati adanya pengendara motor roda dua yang masuk jalan tol melalui akses Pasteur," kata Agus, Jumat (19/6).

WNA asal Georgia itu sempat diperingatkan oleh petugas di lapangan saat menerobos gerbang tol. Namun, WNA itu tetap kukuh memacu kendaraannya hingga memasuki ruas Tol Pasteur.

Sampai akhirnya, pengendara tersebut bisa diamankan di GT Baros 2.