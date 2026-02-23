Gegara Hal Ini, Insanul Fahmi Berencana Mengadu ke Komnas Anak

jpnn.com, JAKARTA BARAT - Insanul Fahmi mengungkapkan kerinduannya terhadap sang anak.

Pasalnya dia merasa dirinya dibatasi untuk bertemu dengan buah hatinya.

Insanul Fahmi mengatakan ingin bertemu dan bermain bersama buah hatinya dengan leluasa.

Akan tetapi, menurutnya, waktunya untuk bertemu dengan anaknya itu justru dibatasi.

"Pengin ketemu dia, pengin main-main, tetapi dibatasi. Kayak kemarin sebenarnya sempat ketemu sekali, tetapi cuma 20 menit saja," ujar Insanul Fahmi di kawasan Jakarta Barat, baru baru ini.

Pebisnis tersebut pun berencana untuk menemui Komnas Anak jika dirinya masih dibatasi waktu bertemu anak oleh Wardatina Mawa.

Meski begitu, kata dia, langkah tersebut merupakan opsi terakhir yang mungkin akan dilakukannya demi bisa leluasa bertemu anaknya.

"Masih (diusahakan untuk bertemu), makanya dalam beberapa waktu ini kalau misalnya memang masih belum ada respons buat ketemu anak kayaknya aku sama Bang Tomi (kuasa hukum) pengin tegas ke Komnas," ucap Insanul Fahmi.